A administração Trump informou os hospitais que a partir de quarta-feira teriam de enviar a informação relacionada com os doentes Covid-19 para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) e não para os Centros de Controlo e Prevenção de Doença (CDC), para onde os enviavam até agora. Os especialistas receiam que os dados oficiais possam ser escondidos ou manipulados.

O HHS defende que a utilização da plataforma TeleTracking Protect, desde que preenchida corretamente e diariamente pelos hospitais, permite evitar sobreposição de informação ou falta de dados e tem como objetivo a correta alocação de tratamentos, como o medicamento remdesivir, equipamentos de proteção individual e outros recursos.

O atual diretor dos CDC, Robert Redfield, desvalorizou o impacto da mudança e disse que a agência ia continuar a ter o mesmo acesso aos dados, só não os recolhia, noticiou o STAT News. Mas quatro antigos diretores dos CDC dizem que nunca tinham visto um governo norte-americano desvalorizar tanto o papel da agência, sobretudo depois de, na última semana, ter agido contra as recomendações feitas em relação à abertura das escolas.

Nós os quatro lideramos os CDC por um período de mais de 15 anos, abrangendo administrações republicanas e democratas. Não nos lembramos, no nosso mandato coletivo, de uma única vez em que a pressão política levou a uma mudança na interpretação das evidências científicas”, escreveram num artigo de opinião no jornal The Washingthon Post.