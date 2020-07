em atualização

Um incêndio de grandes proporções está a consumir uma zona de mato e a ameaçar um centro de abate de automóveis e uma fábrica, em Sobrado, concelho de Valongo, distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais. De acordo com a fonte, o fogo, com várias frentes, que começou cerca das 11h30, está a ameaçar a fábrica de Fundições e Construção Mecânica.

De acordo com informações disponibilizadas na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, as chamas estão a ser combatidas por 103 homens, auxiliados por 25 viaturas e quatro meios aéreos.