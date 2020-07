Quando terminou a segunda mão da final do Campeonato Carioca, com o Flamengo a ganhar ao Fluminense e a garantir o quinto título apenas num ano com Jorge Jesus no comando, a festa do treinador português foi bem mais comedida do que tinha sido, por exemplo, na Taça dos Libertadores. Os jogadores puxaram por ele, fizeram com que fosse ele, que ali no meio se tornou Ele, a levantar o troféu, quase “enxotando” o vice para o futebol, Marcos Braz da frente. Tudo porque existia a perceção de um princípio de acordo entre o técnico e o Benfica. Com viagem marcada para Lisboa, tudo apontava para que tivesse uma conversa com Luís Filipe Vieira e assinasse. Não foi assim, esta madrugada as negociações estagnaram mesmo, mas agora está confirmado: Jorge Jesus vai assinar contrato com o Benfica por quatro temporadas, regressando assim à Luz cinco anos depois da saída para Alvalade.

