Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 19 casos de infeção pelo novo coronavírus, que elevam o total para 1.402 casos positivos, mantendo-se com nove mortos, anunciou o Ministério da Saúde.

“Os novos casos reportados incluem 17 cidadãos de nacionalidade moçambicana e dois estrangeiros”, sendo um português e uma sul-africana, refere um comunicado do ministério.

Os novos casos foram registados nas províncias de Maputo (4), Nampula (8) e na Cidade de Maputo (7).

Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliar” e decorre a identificação dos seus contactos, acrescenta a nota.

Do total de casos registados em Moçambique, 1.257 são de transmissão local e 145 são importados, havendo seis internados, 397 recuperados e nove óbitos, indicam as autoridades de saúde.

Duas províncias do norte de Moçambique registam o maior número de infeções, nomeadamente Nampula, com 268 casos, e Cabo Delgado, com 234.

Seguem-se a cidade e província de Maputo, com 162 e 139 casos, respetivamente, enquanto as restantes sete províncias do país registam menos de 50 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso de Covid-19 em Moçambique, em 22 de março, o país realizou 44.222 testes de casos suspeitos, tendo rastreado mais de um milhão de pessoas.

Foram colocadas em quarentena domiciliária 22.632 pessoas suspeitas de Covid-19 e 2.462 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.