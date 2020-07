O piloto português Pedro Lamy vai ser o embaixador do Kartódromo de Castelo Branco, uma infraestrutura que é inaugurada na segunda-feira e cujo investimento rondou os 900 mil euros, foi anunciado esta sexta-feira.

O piloto português vai estar presente na inauguração daquela que é uma obra que fortalece a ligação da cidade aos desportos motorizados, como uma das maiores estruturas a nível nacional, e que representa um investimento do município em cerca de 900 mil euros”, explica, em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Castelo Branco.

O espaço é inaugurado pelas 18h30, no parque de Desportos Motorizados da cidade.

A cerimónia conta com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e do piloto português e embaixador desta infraestrutura, Pedro Lamy.

Citado na nota, o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, refere que “esta obra, além de dinamizar o parque de desportos motorizados, vai, sobretudo, aumentar a oferta turística da região, tornando-a ainda mais atrativa e competitiva”.

O kartódromo tem uma pista de 1.200 metros de comprimento e 10 de largura, tem capacidade para 34 karts na grelha de partida, uma torre de Controlo e um conjunto de oito boxes individuais.