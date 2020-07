Portugal registou a maior quebra homóloga, entre os países europeus, nas vendas de automóveis ligeiros de passageiros em junho, avançou a ANECRA, citando dados da Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).

Segundo os dados divulgados pela Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA), Portugal foi o país que registou a maior quebra homóloga (-56,2%) no que toca a vendas de automóveis ligeiros de passageiros no mês de junho deste ano. Note-se que, a média da União Europeia foi de -22,3%”, indicou, em comunicado, a Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA).