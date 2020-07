De visita ao distrito de Vila Real, Rui Rio voltou a falar sobre a decisão do ex-governante, Pedro Passos Coelho, de negar ajuda a Ricardo Salgado, em 2014, para que fossem viabilizados empréstimos da Caixa às holdings do Grupo Espírito Santo, e que tem sido alvo de vários elogios de militantes e deputados sociais democratas. No entanto, para Rui Rio, “muitos nem terão entendido bem a dimensão do que o ex-primeiro-ministro fez”.

Para o atual presidente do PSD, a “coragem” de Passos Coelho não foi evitar que um criminoso continuasse com o crime, sendo que isso não teria valor porque é uma “obrigação”. E, de alguma forma, até “desvaloriza” o ato do ex-governante. “O que ele fez não foi travar um criminoso, mas um poderoso, talvez ao maior poderoso do país, o que é “raro” na política portuguesa, disse, salientando, ainda, que com o processo a decorrer na justiça, não é possível afirmar que Ricardo Salgado seja um “criminoso”. “Suspeitamos mas a sentença ainda não transitou em julgado”.

Em relação aos fundos europeus para recuperar a economia portuguesa afetada pela Covid-19, Rui Rio concorda com o primeiro-ministro, António Costa, para quem este acordo tem de ser “rápido”, uma vez que a “carga burocrática” inerente ao próprio processo, vai fazer com que as verbas demorem algum tempo a chegar às economias do países. Quanto a um acordo fechado no limite até domingo, Rui Rio tem “dúvidas”.

No entanto, reconhece, também, que devido ao desencontro de opiniões no seio da União Europeia, o mais difícil é encontrar um equilíbrio. E que, segundo Rui Rio, está em “disponibilizar as verbas avultadas mas com regras que deem uma garantia de que os países as utilizam devidamente”, assumiu.

Eu estou do lado dos que querem mesmo regras. A última coisa que eu gostaria era de ver Portugal receber o dinheiro e o mesmo não ter o efeito multiplicador sobre a nossa economia e sobre o nosso futuro”

Questionado pelos jornalistas sobre a hipótese, avançada esta sexta-feira, de o Executivo querer deixar cair a limitação de passageiros nos transportes públicos, o presidente do PSD recorda a última reunião do Infarmed a que assistiu, e onde foi apresentado um estudo que não associava a utilização dos transportes da Área Metropolitana de Lisboa ao número superior de surtos de Covid-19 na região.

Uma teoria que lhe “custa um pouco a acreditar”, porque se trata de um dos sítios onde as pessoas estão “mais próximas”, e que se pode agravar caso deixe de ser imposta a limitação de 2/3. E mais uma vez, também aqui fala na necessidade de encontrar um “equilíbrio”. Mas não deixa de criticar as palavras de Pedro Nuno Santos, referiu ser “impossível” controlar o número de viajantes. “Isso é baixar os braços e dizer que não se consegue”.

Aos jovens que participaram na conferência da juventude, em Vila Real, promovida pela Youth Academy, onde o tema forte é a assimetria entre o litoral e o interior do país, Rui Rio assume que na Assembleia da República “ninguém está aberto à mudança”.