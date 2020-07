O principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann da Aldeia da Luz poderá estar implicado num outro crime, ocorrido também no Algarve meio ano depois e divulgado esta sexta-feira pela RTP: o furto de uma mala com 100 mil euros no interior.

À data, as duas vítimas do crime apresentaram queixa às autoridades e levantaram suspeitas contta a mulher que lhes prestava serviços de babysitting, Nicole Fehlinger, a única que poderia saber da existência do dinheiro. Aperceberam-se agora tratar-se da namorada de Christian Brueckner, o alemão que está preso, que foi recentemente condenado por uma violação na Praia da Luz, no Algarve, e que acabou por passar a ser o principal suspeito do desaparecimento da menina britânica, Madeleine McCann.

A investigação ao crime acabou arquivada, mas o aparecimento de imagens de Brueckner com a sua namorada Fehlinger vieram reacender as memórias destas vítimas. É que à data, testemunhas que viviam perto da casa de onde o dinheiro desapareceu viram um homem de mochila, com uma atitude estranha, por perto. Hoje estas mulheres acreditam que esse homem possa ser Brueckner, que terá agido em conluio com a então namorada e babysitter de uma familiar das vítimas.