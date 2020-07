A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 312 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal. De acordo com os dados avançados pelo boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), este é o terceiro dia consecutivo em que o número de novas infeções ultrapassa a barreira das três centenas. Porém, o número de internados desceu de 476 para 447, o mais baixo dos últimos 20 dias.

Nas últimas 24 horas morreram mais três pessoas com Covid-19. Com estes números, o número de vítimas fatais da pandemia em Portugal subiu para 1.682. Há 48.077 casos de infeção confirmados no país. Ao todo, já recuperaram da doença 32.790 pessoas.

Quanto a casos de pessoas internadas, o número de doentes em unidades de cuidados intensivos (UCI) também desceu de 72 para 67 (menos 5). Este número tinha subido de 68 para 72 de quarta para quinta-feira, o número mais elevado desde 9 de julho.

Os três mortos referentes a pessoas que tinham mais de 80 anos. As vítimas são duas mulheres e um homem, dois na região de Lisboa e Vale do Tejo, um na região Norte. Estes números põem a taxa de mortalidade global está nos 3,5%.

Assim, a percentagem de doentes recuperados é de 68,3%. Destes, 27,4% estão a ser tratados em casa, 0,9% estão hospitalizados.

Atualmente, há 366.039 casos não confirmados e 1.735 aguardam resultado do laboratório. 35.150 pessoas estão em contacto em vigilância pelas Autoridades de Saúde, avança a DGS.

Relativamente à caracterização demográfica dos casos confirmados, no total, há mais mulheres infetadas do que homens, principalmente na faixa etária acima dos 80 anos. A faixa de população com mais pessoas infetadas continua a ser de pessoas entre os 40 e 49 anos.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada

Do total de novos infetados das últimas 24 horas, 75,6% (236) dos casos confirmados registados são da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Esta região ultrapassou o Norte no número de infeções a 24 de junho. Lisboa e Vale do Tejo continua sem dar mostras de querer abrandar, mas, ainda assim, continua aquém do número total de óbitos — já morreram 827 pessoas (uma nas últimas 24 horas) no Norte, em Lisboa o número está nos 555 (mais dois do que no dia anterior).

Relativamente ao resto dos 312 novos casos de infeção anunciados pela DGS, a região Norte é que que vem a seguir com mais novos infetados (mais 40), seguida pelo Centro (mais 10), pelo Alentejo (18), Algarve (7) e Açores (1).

Quanto a casos ativos, a Ministra da Saúde, Marta Temido, revela que há 41 surtos ativos no norte, 13 no centro, 134 em LVT, 5 no Alentejo e 13 no Algarve.