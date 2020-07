View this post on Instagram

Foram 13 meses de uma união perfeita, tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis. Mas hoje nos reunimos com a diretoria do Flamengo e decidimos que era o momento de encerrar nossa relação, sem mágoas, ressentimentos. Um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos, de emoções que carregarei para toda vida. Fim de um ciclo, chegou a hora de voltar a Portugal. O Flamengo, tenho certeza, seguirá sua trajetória vitoriosa porque conta com elenco e estrutura à altura de sua grandeza. Ao clube, sua diretoria e seus funcionários, a esse grupo fantástico de jogadores, à Nação Rubro-negra, minha eterna gratidão, vocês permanecerão para sempre em meu coração. #flamengo #crf #naçãorubronegra #futebol . It was 13 months of perfect union, a time when I was very happy, I felt at home, we had unforgettable achievements. But today we met with the Flamengo board and decided that it was time to end our relationship, without hurting, resentment. A break that will leave no scars, only memories of victories and titles, emotions that I will carry for life. End of a cycle, the time has come to return to Portugal. Flamengo, I am sure, will follow its victorious trajectory because it has a cast and structure that matches its greatness. To the club, its board and its employees, to this fantastic group of players, to the fans of Flamengo, my eternal gratitude, you will remain forever in my heart. #football #soccer . ???? FlaTV / Conmebol ???? @timesmg / @imagemdecraque