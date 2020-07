Torres Vedras, Lisboa, 18 jul 2020 (Lusa) — O presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes, foi na sexta-feira à noite reconduzido para um segundo mandato na presidência da Federação Regional do Oeste (FRO) do Partido Socialista.

Carlos Bernardes encabeçou a única lista candidata à federação regional, órgão para o qual votaram hoje 160 militantes das cinco concelhias do Oeste (o que representa uma adesão às urnas de 46%) e foi eleito com “96% de votos favoráveis”, disse à agência Lusa o presidente da Comissão Organizadora do Congresso, Brian Silva.

A recandidatura à estrutura que liderou nos últimos dois anos tem como objetivo “afirmar o Oeste, dando prioridade aos domínios do desenvolvimento sustentável do território”, de acordo com uma moção apresentada por Carlos Bernardes.

Na moção, o socialista elenca as prioridades para o mandato, entre as quais a defesa dos cuidados primários de saúde na região, para que todos os habitantes tenham médico de família, melhorias na unidade de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste e a construção de um novo hospital para a região.

Na área das infraestruturas, a requalificação da estrada nacional Estrada Nacional 8-2 (Torres Vedras/Lourinhã), a construção do Itinerário Complementar 11, a modernização da Linha Ferroviária do Oeste e a realização de estudos para criar um ramal da Linha do Oeste entre Malveira-Loures-Gare do Oriente (Lisboa) são investimentos pelos quais se propõe lutar.

A construção de centros escolares, a instalação de um Observatório de Combate às Alterações Climáticas nas antigas instalações da Força Aérea na serra do Montejunto e a atração de turistas através do enoturismo e do património associado às Linhas de Torres são outros projetos que Carlos Bernardes defende para a região.

A FRO integra as concelhias de Alenquer, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.