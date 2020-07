A notícia de que Cristina Ferreira vai deixar a SIC para regressar à TVI, para ser diretora de entretenimento do canal e ainda acionista e administradora da Media Capital, fez da apresentadora uma das tendências na rede social Twitter — à hora que este artigo é escrito, Cristina Ferreira está na quinta posição referente aos “Assuntos do Momento” em Portugal, com mais de 20 mil tweets partilhados sobre a sua pessoa.

Naturalmente, como acontece com temas mais mediáticos, na rede social já referida verificam-se alguns “memes” alusivos à saída de Cristina da estação de Carnaxide a qual exige uma indemnização de quatro milhões de euros. Estes são alguns deles.

a cristina ferreira a ganhar um salário milionário na sic só para comprar a tvi agora pic.twitter.com/dzLYVfNMN9 — rizos (@iris_bk) July 17, 2020

A sic com a saída da Cristina Ferreira: pic.twitter.com/bEkc4v26Jm — ????Alexandre VII, o Excêntrico  (@KingAlex_8) July 18, 2020

Cristina Ferreira o show da poderosa ???????? pic.twitter.com/joeW9Plpxr — Lara Sofia Brito (@LaraSofiaBrito) July 17, 2020

Jorge Jesus regressa ao Benfica ✅ Cristina Ferreira regressa à TVI ✅ CHEGOU A HORA #DomSebastião2020 pic.twitter.com/2JgQQX7OYA — Cáubói da Ameixoeira ➐ (@yeehawsecsoanal) July 18, 2020

Jorge Jesus novamente no Benfica, Cristina Ferreira volta à TVI.

D. Sebastião: pic.twitter.com/qiQNRFkRyl — Politicamente Falando (@Politicfalando) July 17, 2020

Caras da TVI a correrem para a publicação da Cristina Ferreira no instagram, a bajularem-na com elogios, depois de saberem que vai regressar à estação… #BB2020TVI pic.twitter.com/UkJHNUFCpo — ???????????????????????????? (@_etranid) July 17, 2020

Cristina Ferreira esta semana https://t.co/tncukxN9ma — Mar (@martarfoliveira) July 18, 2020