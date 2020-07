A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A rede social Facebook lançou sexta-feira em Portugal uma nova secção na página com o nome “Factos sobre a Covid-19”. Esta ferramenta da plataforma serve para desmitificar algumas ideias ligadas à pandemia e está integrada no “Centro de Informação sobre o coronavírus”. Em comunicado, a rede social fundada e liderada por Mark Zuckerberg — que já assumiu estar desapontado com a forma como o Governo norte americano está a lidar com a Covod-19 — explica que o “‘Factos sobre a COVID-19’ pretende desacreditar alguns mitos, sobretudo quando a Organização Mundial da Saúde [OMS] já os identificou como falsos”.

Entre estes casos de informações falsas, a empresa dá do exemplo de mitos como “beber lixívia ou medicar-se com hidroxicloroquina previne a Covid-19”. Para que não haja dúvidas, e de acordo com o que têm afirmado a OMS e as autoridades de saúde globais, a informação sobre a lixívia e hidroxicloroquina é falsa.

Esta secção foi disponibilizada em Portugal, Espanha e no Reino Unido. Nos próximos tempos, vai ser lançada “progressivamente” nos restantes países da Europa, informa a rede social.

Zuckerberg está “desapontado” com a administração de Trump

Na quinta-feira, Zuckerberg utilizou a plataforma para transmitir uma conversa com o imunologista norte-americano e uma das principais caras do país no ataque à Covid-19, Anthony Fauci, que tem estado envolvido em polémicas com Donald Trump, presidente dos EUA. Nesta conversa, ambos lembraram a importância de utilizar uma máscara para prevenir a propagação da doença. Além disso, Zuckerberg aproveitou o momento para dizer que está “desapontado” com a administração de Donald Trump.

Na conversa, Zuckerberg disse: “Certamente que fui solidário desde o início, quando estava claro que haveria alguns surtos, não importa quão bem lidássemos com isso. Mas agora que estamos aqui em julho, acho que era evitável e é realmente dececionante que ainda não tenhamos testes adequados, que a credibilidade de nossos principais cientistas como você [Fauci] e o CDC estejam a ser minadas, e até que recentemente, essas partes do governo estavam a questionar se as pessoas deveriam seguir as melhores práticas básicas, como usar máscaras”.

Como já tinha afirmado em maio, o Facebook divulga novamente que “já encaminhou 2 mil milhões de pessoas para as informações das autoridades de saúde” através do Centro de Informação sobre o coronavírus. Através de notificações no Facebook e Instagram, a empresa diz que 600 milhões de pessoas já clicaram nestes alertas para ter mais informações sobre a doença pandémica.