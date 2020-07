Um incêndio deflagrou este sábado de manhã no interior da Catedral de Nantes, em França, estando a ser combatido pelos bombeiros, segundo informação avançada pelas autoridades locais.

Os bombeiros foram alertados para o incêndio às 7h44 e estão, neste momento, no local 60 elementos a combater as chamas. A Euronews dá, no entanto, conta de 100 bombeiros.

Segundo o jornal francês Le Figaro, o incêndio está agora circunscrito. O presidente da câmara de Nantes já anunciou a abertura de uma investigação. Ao que tudo indica, o incêndio não será comparável ao de Notre Dame.

A Catedral de Nantes foi parcialmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1972 um outro incêndio destruiu o telhado, que foi reconstruido 13 anos depois.