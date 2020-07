João Pedro Sousa e um Kinder Surpresa que depressa se tornou Bueno (a crónica do Famalicão-Boavista)

As contas eram simples: depois do empate do Rio Ave com o Santa Clara, o Famalicão só precisava de vencer o Boavista para assegurar desde já e matematicamente a presença na segunda pré-eliminatória da Liga Europa da próxima temporada. E depois de afastar essa ideia durante grande parte da época, mesmo quando a equipa passou as primeiras jornadas na liderança, João Pedro Sousa não foi capaz de esconder que a ausência das competições europeias já seria uma desilusão.

“Estamos no quinto lugar, até podemos chegar ao quarto, seria um dissabor perder o quinto lugar. Sabemos que se o mantivermos temos uma classificação europeia, mas neste momento queremos ocupar o lugar em que estamos, isto se não conseguirmos subir mais um”, disse o treinador na antevisão da receção deste sábado ao Boavista. Assente em três jogos seguidos sem perder, que incluíram um empate com o Benfica, o Famalicão enfrentava um Boavista que vinha de três derrotas consecutivas e de um dos períodos mais irregulares da temporada.

Mais do que ganhar, mais do que chegar à Europa, o objetivo do Famalicão era colocar esta época desde já nos livros de história do futebol português. No primeiro ano na Primeira Liga, com um futebol bem acima da média, um treinador que manteve um discurso ambicioso mas realista e um grupo de jogadores que foi capaz de construir o que de melhor se viu em Portugal esta temporada, o Famalicão podia aliar a tudo isso uma qualificação europeia que deixava Rio Ave e V. Guimarães longe da Liga Europa. Depois de várias jornadas na liderança no início da época, depois de vencer Sporting e FC Porto e empatar com o Benfica, de chegar às meias-finais da Taça de Portugal, o Famalicão estava a um pequeno passo de tornar o FamaShow num EuroFama.

Com Gustavo Assunção no onze e Rúben Lameiras a começar no banco, a equipa de João Pedro Sousa não chegou a precisar de 10 minutos para abrir o marcador. Na sequência de um lance na direita, Diogo Gonçalves tirou um cruzamento que descobriu Toni Martínez no coração da área; o avançado espanhol cabeceou e bateu Helton Leite (9′), provocando uma explosão de alegria no banco do Famalicão que fez parecer que estavam adeptos dentro do estádio.