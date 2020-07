O Conselho de Administração do Grupo Media Capital confirmou este sábado que o atual subdiretor da TSF, Anselmo Crespo, será o novo diretor de Informação da TVI. Com ele, tal como o Observador já noticiou, juntam-se na sua direção os jornalistas Pedro Mourinho, que sai da SIC, e João Fernando Ramos que também abandona a RTP para assumir a redação do Porto da estação.

Em comunicado, a TVI justifica a contratação de Anselmo Crespo “pela estratégia de reforço da qualidade e credibilidade da Informação que a TVI leva diariamente aos portugueses”. No mesmo comunicado, Anselmo Crespo explica porque aceitou deixar a rádio e regressar à televisão.

Há desafios que nos convocam a trilhar novos caminhos: aceitei participar num projeto televisivo em transformação e numa informação séria que terá apenas a verdade como limite”, diz.

Antes de chegar à TSF, o jornalista, natural de Leiria, trabalhou cerca de 14 anos na SIC. Passou pela Economia e foi também editor de Política.

No âmbito da reestruturação da TVI, a nova direção de informação da estação será anunciada na próxima semana, junta-se a Anselmo Crespo, Pedro Mourinho como subdiretor e João Fernando Ramos como responsável pela redação do Porto.

A nova direção de informação poderá ser composta por mais elementos.

Também na área de entretenimento foram já conhecidas mudanças. A apresentadora da SIC, Cristina Ferreira, deverá regressar à TVI para ser diretora de entretenimento e ficção da estação de Queluz de Baixo.