Morreu Derek Ho, antigo campeão do mundo de surf e um dos nomes mais importantes da modalidade nas últimas décadas. De acordo com a comunicação social havaiana, de onde o surfista era natural, Ho sofreu um ataque cardíaco esta sexta-feira, esteve em coma mas acabou por morrer. Tinha 55 anos.

Natural de Kailua, no Estado norte-americano do Havai, Derek Ho tornou-se em 1993 o primeiro havaiano a sagrar-se campeão do mundo de surf. Ganhou o Pipe Masters em 1986 e 1993, para além de ter vencido a Triple Crown do Havai em quatro edições diferentes (1984, 1986, 1988 e 1990). Aos 34 anos, em 1998, despediu-se da ribalta do surf internacional e do Campeonato Mundial.

Derek Ho, 1993 World Champion, has passed away at 55. The four-time Triple Crown Winner and two-time Pipe Master has left an indelible mark on the international surfing world and has been a pillar of the North Shore community for five decades. Our hearts are with his loved ones. pic.twitter.com/kyrCzUlBuJ — World Surf League (@wsl) July 18, 2020

Ainda assim, não deixou de competir. Em 2018, há apenas dois anos, esteve no Mundial de Masters dos Açores e terminou a competição no sétimo lugar da respetiva categoria. Já este ano, tinha estado em prova no Volcom Pipe Pro e noutra etapa do World Qualifying Series, em Sunset.

Derek Ho fazia parte de uma das famílias mais conhecidas do surf mundial, já que era irmão do também surfista Michael Ho e tio de Coco Ho e Mason Ho. Para além de atleta, participou em vários filmes dedicados à temática do surf, como “North Shore”, “Endless Summer 2” ou “Wave Warriors”.