Ao todo, já nasceram mais 130 crianças em Portugal de mães infetadas, com o primeiro parto a acontecer a 17 de março, no Hospital de São João — na maioria dos casos, as mães não apresentavam sintomatologia no momento do parto. No entanto, o primeiro bebé no país infetado com o novo coronavírus durante a gravidez nasceu há cerca de duas semanas no Hospital Francisco Xavier em Lisboa, escreve este sábado o Expresso.

Trata-se de uma menina que nasceu prematura, com 34 semanas e dois dias. À nascença apresentava sintomas graves associados à Covid-19, como pneumonia e falta de ar. A menina recém-nascida foi ventilada e internada nos cuidados intensivos, onde ainda permanece. O jornal acrescenta que apesar de a bebé estar a recuperar, continua a testar positivo para o vírus SARS CoV-2, sendo que a mãe também também está internada.

A menina nascida em Portugal junta-se agora à mais de uma dezena de casos idênticos conhecidos em todo o mundo, sendo que o caso português está a ser acompanhado pelo Instituto Ricardo Jorge e em breve será publicado numa revista internacional da especialidade.