Renato Sanches está infetado com a Covid-19. A informação foi confirmada por Christophe Galtier, treinador do internacional português no Lille, que revelou que Renato é um de três jogadores da equipa francesa que testaram positivo.

De acordo com o L’Équipe, o jogador português está em Portugal e só vai regressar a França e ao Lille quando tiver dois testes negativos. A informação foi adiantada pelo treinador do clube francês depois da vitória num jogo particular contra o Mouscron e, além de Renato Sanches, também Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba, ambos jogadores do Lille, estão infetados.

Terá mesmo sido Renato Sanches a disparar o alarme no cerne do clube francês quando, numa deslocação a Portugal durante a folga que se seguiu à primeira fase de preparação do Lille depois do fim prematuro da Ligue 1, o português se apercebeu da possibilidade de estar infetado. Já Ikoné e Bamba, ambos em França, estão assintomáticos e devem ser reintegrados no grupo já na próxima segunda-feira.

Christophe Galtier, o treinador, acabou mesmo por confirmar que os três jogadores terão sido infetados nesses dias de folga, de 6 a 13 de julho. “Se continuarmos a comportarmo-nos como temos feito até agora, vamos voltar ao confinamento e vai ser uma grande confusão. O Estado tem de tomar medidas. Estive oito dias no sul e vi como as coisas estão por lá”, concluiu o técnico francês em declarações ao L’Équipe.