O líder do partido social democrata (PSD), Rui Rio, criticou este sábado o apoio do governo a alguns dos órgãos de comunicação social em Portugal, nos quais incluiu a TVI, dando o exemplo da contratação deste canal de Cristina Ferreira. No Twiter, Rio escreve: “Percebe-se agora o apoio de 15 milhões de euros do Governo a este setor; realmente as despesas são muitas e a crise é grande”.

Na mesma publicação, Rio lançou ainda mais farpas às decisões da governação do PS: “Aguardemos agora notícias sobre o apoio público socialista à dispendiosa contratação do novo treinador do Benfica”. Nesta partilha, o líder do PSD partilhou também a notícia de que a SIC exige quatro milhões de euros pela saída de Cristina Ferreira do canal.

As críticas de Rui Rio à gestão socialista surgem devido ao Governo ter anunciado em abril um pacote de 15 milhões de euros para antecipar a compra de publicidade institucional aos media portugueses durante o ano de 2020. Este apoio foi recusado pelo Observador e pelo Eco. Porém, outro meios aceitaram tendo a SIC e a TVI ficaram com a maior fatia deste apoio, com o grupo Impresa a receber 3,491 milhões de euros e a Media Capital 3,342 milhões de euros.

A decisão foi criticada na altura por vários políticos devido à polémica que criou, tendo inclusivamente havido uma retificação posterior do governo nas parcelas atribuídas, já depois de terem existido recusas do montante. Rui Rio foi um dos políticos que criticou a medida, dizendo, também através do Twitter: “Será justo o Governo dar 15 milhões às empresas de comunicação social quando não o faz às outras e quando a muitas delas (designadamente às da Saúde) nem sequer paga o que deve a tempo e horas?”. E continuou: “Será correto que o faça por compra de publicidade ao Estado que ele próprio gere?”