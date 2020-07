Taremi, o nome próprio da história que se fez em Vila do Conde (a crónica do Rio Ave-Santa Clara)

Passou apenas uma semana mas o discurso mudou. Na jornada anterior, altura da deslocação à Madeira para enfrentar o Marítimo, Carlos Carvalhal garantiu que o objetivo era alcançar a vitória sem pensar na possibilidade de chegar ao máximo histórico de pontos que o Rio Ave já conquistou na Primeira Liga. O jogo acabou sem golos, com um empate e sem que os vilacondenses tivessem feito história. Talvez por isso, para mudar a antecipação do encontro, Carvalhal não se tenha amarrado na hora de garantir que esse continua a ser um dos objetivos da equipa.

“Estamos bem posicionados, com um número de pontos considerável, mas temos a expectativa de fazer o maior número na história do clube. Para isso, estamos focados em vencer já este jogo. Temos de atingir um equilíbrio para conquistar mais pontos, frente a um adversário que tem a sua época consolidada, mas também o quer. Na classificação ainda estamos numa luta onde podemos colher outros frutos”, disse o treinador do Rio Ave na antecâmara da receção deste sábado ao Santa Clara, onde um ponto bastava aos vilacondenses para superar os 51 da época 2017/18 e tornar-se a melhor equipa da história do clube.

Mas o jogo com os açorianos valia mais do que isso. Em cenário de vitória, o Rio Ave ultrapassava provisoriamente o Famalicão, chegando ao quinto lugar que dá acesso à Europa, e pressionava desde já a equipa de João Pedro Sousa, que só jogava ao final do dia com o Boavista. Com Nuno Santos e Lucas Piazon no apoio ao inevitável Taremi, o Rio Ave enfrentava um Santa Clara que está confortável na tabela e que na semana passada venceu sem dúvidas o já despromovido Desp. Aves. Em comparação com esse jogo, João Henriques voltava a deixar Diogo Salomão e Crysan no banco, ambos titulares contra os avenses, e voltava a lançar Rashid e Carlos Júnior no onze inicial.

Numa primeira parte em que o Rio Ave foi quase sempre superior, a equipa de Carlos Carvalhal abriu o marcador ainda antes da meia-hora, por intermédio de Taremi. Numa jogada brilhante de transição ofensiva, que passou da ala direita para o corredor esquerdo, Matheus Reis assistiu o avançado iraniano na grande área e Taremi só precisou de desviar ao primeiro poste para fazer o primeiro golo do jogo (23′). Numa altura em que já ambas as equipas pensavam no intervalo, o Santa Clara conseguiu chegar ao empate na melhor altura possível e foi para a segunda parte com o resultado relançado: num lance aos repelões e com alguns ressaltos, Zé Manuel acabou por conseguir tocar para fazer um chapéu a Kieszek à saída do guarda-redes (45′).