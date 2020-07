O presidente da Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, venceu as eleições para a Federação Distrital de Leiria do PS, com 61% dos votos, e tem como principal objetivo preparar as eleições autárquicas, foi anunciado este sábado.

Walter Chicharro obteve 737 votos, contra os 477 votos do adversário, José Pereira dos Santos, informou fonte da federação.

O objetivo é o ciclo autárquico que terá lugar daqui a um ano. Quero reforçar a posição do PS no distrito”, disse à Lusa Walter Chicharro, que também será recandidato à Câmara da Nazaré.

O novo líder da federação socialista de Leiria, que sucede no cargo a António Sales, atual secretário de Estado da Saúde, pretende ainda “normalizar e acalmar o partido”.

Como é normal, e acontece em todos os partidos, sem exceção, estas lutas federativas trazem sempre o agudizar de algumas situações. É normal, porque somos todos humanos. Mas pretendo maior serenidade e uma maior proximidade às concelhias”, sublinhou.

Ter o “distrito a trabalhar a uma só voz, de forma unida, e garantir as melhores escolhas” são também objetivos do novo presidente da Federação Distrital de Leiria do PS, que considera que ter a “experiência do trabalho na Nazaré” poderá ser uma mais-valia.

Walter Chicharro quer ainda uma “federação mais ativa e mais presente”.

Não é nenhuma crítica aos anteriores presidentes da federação, que também fizeram o melhor, mas é reforçar a presença, olhando para Leiria com um olhar diferente”, declarou.

Na sua candidatura, Walter Chicharro anunciou que quer que o país “tenha inveja” do distrito de Leiria.

O socialista explicou que o distrito “tem um motor económico muito forte” e terá de ser visto de forma “relevante” pelo país.