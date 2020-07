“A Cristina passa a ser nossa concorrente direta e a nossa atitude é a mesma que tivemos para com os seus três antecessores e respetivas direções de programas com as quais temos competido nestes dois anos: respeito pessoal e institucional”, escreveu este domingo Daniel Oliveira, naquela que é a primeira reação à saída de Cristina Ferreira da SIC para a TVI, decisão anunciada ao final do dia de sexta-feira.

O diretor-Geral de Entretenimento e Diretor de programas da SIC constatou ainda que viveu “momentos exaltantes” com Cristina Ferreira, que “teve um papel muito importante neste projeto e nesta estratégia, que nunca foi assente, como tive oportunidade de sublinhar várias vezes, numa só pessoa”.

Hoje, ontem e amanhã Hoje. Agradeço à Cristina o trabalho, o talento e a sua ambição de querer sempre mais. Nos… Posted by Daniel Oliveira on Sunday, July 19, 2020

“Só quem não conhece a força e o talento dos profissionais da SIC ou não sabe como funciona uma estação de televisão, pode pôr isso em causa. Defendê-los-ei sempre com tudo o que sou, porque sei bem, há muito tempo, o quanto o merecem”, escreve ainda Daniel Oliveira.

A partir desta segunda-feira, o programa das manhãs que era até então apresentado por Cristina Ferreira chamar-se-á “Casa Feliz”: “Produtora essa, que se mantém, sob o mesmo desígnio, a produzir a partir desta segunda-feira o programa “Casa Feliz”, numa casa que passa a ser de todos”, lê-se no mesmo post.

“Não vamos perder tempo com manobras que têm como objetivo semear a discórdia onde há união e estratégia, nem atentar a outro tipo de enredos”, escreve ainda Daniel Oliveira.