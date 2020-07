A Google divulgou na sexta-feira, o Dia Mundial do Emoji, 100 novos emojis (as figuras, ou smiles, que se pode utilizar em mensagens escritas). Entre as principais adições estão emojis como “duas pessoas a abraçarem-se, homem com véu, mulher com smoking e uma pessoa que alimenta o bebé”, revela a empresa em comunicado.

As propostas da Google para novos emojis foram enviadas ao Unicode Consortium, a organização internacional que gere os emojis, em 2019. Agora, este 100 novo emojis chegam “no outono” aumentado em “mais de 40%” o número destas figuras disponíveis nos teclados da Google, o Gboard.

[Pode ver o GIF abaixo com alguns dos novos emojis também aqui]

Além das figuras com o propósito de fazer todas as pessoas sentirem-se integradas através destas imagens, a empresa vai também adicionar à sua coleção novos emojis. Como conta a Google em comunicado: “Ou talvez, o utilizador possa identificar-se com um dos novos animais, como com um bisonte engraçado, um castor ansioso ou um urso polar que só precisa de um pouco de amor”. Entre outras adições está um coração representado anatómicamente, e não com um símbolo tradicional, e novos emojis de comida, como um tamale ou um chá de bolhas.

A Google aproveitou ainda esta adição à coleção de emojis para redesenhar algumas das imagens já disponíveis. O objetivo é que se “enquadrem perfeitamente no modo escuro [o modo que escure o ecrã do smartphones] para as mensagens enviadas pela noite dentro”.

Nos próximos meses, a Google vai também mudar o Gboard para todos os utilizadores ao permitir que escolham os emojis pretendidos através de uma barra de acesso rápido.