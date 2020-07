O AC Milan goleou hoje o Bolonha por 5-1, na 34.ª jornada da Liga italiana de futebol, reforçando a sua candidatura aos lugares que dão acesso às competições europeias.

Os milaneses sobem provisoriamente ao sexto lugar, com 56 pontos, e ficam a um ponto apenas do quinto lugar da Roma, posição que garante o acesso à fase de grupos da Liga Europa.

O português Rafael Leão entrou aos 62 minutos, já com 4-1 no marcador, ainda a tempo de fazer a assistência para o 5-1, apontado por Calabria, aos 90+2.

Jogo fácil para o AC Milan, que construiu paulatinamente a goleada, com tentos de Saelemaekers (10 minutos), Çalhanoglu (24), Bennacer (49), Rebic (57) e Calabria (90+2), a que o Bolonha só respondeu com o golo de Tomiyasu (44).

Mais cedo no dia, a Atalanta empatou em Verona e arrisca-se a perder o terceiro lugar do campeonato.

Uma prestação um pouco ‘cinzenta’ do ataque mais concretizador da Serie A deixa a equipa de Bérgamo à mercê da Lazio, que ainda vai jogar contra a Juventus e está a dois pontos apenas, no quarto lugar.

De qualquer forma, quando faltam quatro jornadas para o fim, a época continua a ser estrondosa para a equipa, que luta ‘ombro a ombro’ com Inter e Lazio pelo segundo lugar e até tem hipóteses matemáticas de chegar à liderança, que continua com a ‘Juve’.

Depois do jogo em Verona, a Atalanta está com seis pontos de atraso do líder e com os mesmos 71 pontos do Inter, que domingo defronta a Roma. A Lazio, que segunda-feira defronta a Juventus, tem 69.

No estádio Marc’Antonio Bentegodi, em Verona, os visitantes, orientados por Gian Piero Gasperini, tiveram fortes problemas para se afirmar, mas ainda assim marcaram primeiro, por Duván Zapata, aos 50 minutos.

Empatou o Verona aos 59, com golo de Pessina – um jogador emprestado pelo Atalanta -, antes de forte pressão final da equipa de Bérgamo, a ressentir-se de um jogo menos bom do organizador Alejandro ‘Papu’ Gómez e ainda sem poder contar com Ilicic.

Igualmente hoje o jogo entre os ‘tranquilos’ Cagliari e Sassuolo saldou-se por um empate a um golo – marcaram Caputo para o Sassuolo (12) e João Pedro para o Cagliari (63).