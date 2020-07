O Desportivo das Aves vai faltar ao jogo com o Benfica, da 33.ª jornada da I Liga de futebol, uma vez que a apólice de seguro de acidentes de trabalho foi anulada, confirmou este domingo à Lusa fonte da SAD.

A SAD avense não conseguiu reunir as verbas para pagar a apólice de seguros de acidentes de trabalho, requisito obrigatório para o plantel poder treinar e ir a jogo.

Antes, a SAD do Desportivo das Aves já tinha cancelado o treino dos futebolistas do lanterna-vermelha da I Liga, que estava agendado para as 17h30, dois dias antes da receção ao Benfica, em encontro da 33.ª e penúltima jornada.

Fonte da administração nortenha assegurou à agência Lusa que também suspendeu a execução dos testes de despistagem à Covid-19 a jogadores, treinadores e outros funcionários do clube, obrigatórios nas 48 horas anteriores à partida com as ‘águias’, consoante o protocolo definido para o reinício do campeonato em plena pandemia.