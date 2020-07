O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse este sábado que a nova lei de programação dos investimentos na Proteção Civil já está a ser preparada com as Finanças, seguindo a experiência da lei para as forças de segurança.

“A boa experiência que registamos desde o final de 2017 na área da segurança interna em matéria de programação de investimento vai ser replicada pela primeira vez na área da proteção civil”, salientou o governante nas declarações aos jornalistas no final de uma reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), em Carnaxide, Oeiras.

“Estivemos nos últimos dias a trabalhar já com o novo ministro das Finanças sobre essa matéria, e iremos ter, no próximo ciclo de programação de recursos, uma lei de programação de investimentos na proteção civil, tal como tivemos entre 2017 e 2021 relativamente às forças de segurança”, disse Eduardo Cabrita quando questionado pelos jornalistas sobre queixas de falta de material por parte de alguns bombeiros.

“Essa lei irá permitir programar a médio prazo os investimentos e permitir fazê-lo com uma visão de médio prazo, mas não resolverá nenhum problema desta época de incêndios, sejamos claros”, concluiu.