Um incêndio em Santo Tirso atingiu dois abrigos de animais. Nas redes sociais, o PAN afirma que “dezenas de animais morreram carbonizados”. À Rádio Observador, a GNR só confirma que o fogo foi “enorme” e recusa-se, para já, a prestar mais informações.

Voluntários que tentaram salvar estes animais dizem que foram impedidos pelos proprietários e pela GNR, com o argumento de que o espaço é propriedade privada, uma informação que é corroborada pelo PAN – Pessoas, Animais, Natureza.

“O PAN tem estado a acompanhar toda a situação no local, nomeadamente a tentativa de retirada dos animais ainda com vida dos abrigos, ação que não está a ser facilitada pelas autoridades, alegando tratar-se de ‘propriedade privada'”, lê-se no respetivo comentário publicado no Facebook e cujas imagens podem ferir os leitores mais sensíveis.

No local estiveram algumas dezenas de cidadãos, membros de ONG e associações de proteção animal que dizem nada ter podido fazer para evitar um desfecho trágico — ainda de acordo com o PAN, estas pessoas foram “barradas tanto pela Câmara Municipal e respetivo Veterinário Municipal, como pelas proprietárias dos abrigos”. Uma das testemunhas é Carla Amaral, que foi denunciando a situação no Facebook ao longo da noite.

O PAN diz que foi solicitada a emissão de um mandado para acesso aos abrigos para resgatar os animais que sobreviveram.

Não desistiremos de apurar responsabilidades e de garantir que sejam prestados os devidos cuidados aos animais ainda sobreviventes. Foi já solicitada, com carácter de urgência, a emissão de mandado judicial que permita o acesso aos abrigos e a apreensão cautelar dos animais”, continua o partido no post já referido.

O partido garante que vai enviar as provas para o Ministério Público.