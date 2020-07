A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) condena o que diz ser o desmantelamento do Hospital dos Covões, criticando a nova administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) por esvaziar valências.

Em comunicado enviado este domingo à agência Lusa, a SRCOM manifesta-se “frontalmente contra o mais recente desmantelamento de unidades fundamentais” do CHUC, nomeadamente “num dos seus polos mais importantes”, o Hospital Central, mais conhecido por Hospital dos Covões.

Estamos a ser confrontados com situações incompreensíveis: são retiradas camas de internamento em diversos serviços sem que seja percetível qualquer plano de reestruturação em curso, sem que haja um estudo fundamentado e sem que os próprios profissionais e os doentes tenham tido conhecimento prévio destas alterações”, afirma, citado na nota, Carlos Cortes, presidente da Ordem dos Médicos do Centro.

“É inqualificável. Está em causa a capacidade de resposta de todo o centro hospitalar, com implicações para todas as unidades da região”, critica Carlos Cortes.

O responsável da SRCOM considera ainda que “a fragilidade assistencial que está a ser fomentada” no CHUC “tem implicações gravíssimas para o acesso e para a qualidade dos cuidados de saúde”.

No seu entender, o polo dos Hospitais da Universidade de Coimbra “ficará irremediavelmente sobrecarregado com a consequente degradação da qualidade assistencial” e, por outro lado, o hospital dos Covões “perderá toda a sua qualidade de resposta”.

Este incompreensível desequilíbrio poderá ter consequências graves e demorará décadas a ser corrigido”, alerta Carlos Cortes.

No comunicado, o médico avisa que a Ordem dos Médicos “discorda frontalmente de uma estratégia que esteja a esvaziar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a sua capacidade de tratar os doentes”.

É lamentável que seja na cidade de António Arnaut, figura fundadora do SNS, [já falecido] que estejam a ser desferidos os piores golpes ao SNS”, critica.

Carlos Cortes garante que a SRCOM “continuará a pugnar por uma solução e um plano estratégico que valorize a saúde na região Centro, de modo a prestar com qualidade a assistência e socorro aos doentes”.

Numa reunião em que participou com o grupo de profissionais do Cordão Solidário, movimento constituído em defesa do centro hospitalar de Coimbra, o médico frisou, por seu turno, que “é essencial perceber que o CHUC não é um hospital distrital, uma vez que a sua missão vai muito além”.