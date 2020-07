A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Ao fim de quatro dias a ultrapassar a barreira das três centenas de infetados, o boletim da DGS deste domingo dá conta de uma diminuição de casos: há 246 novos casos no país (ontem eram 313), com a grande maioria a dizer respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo. Nas últimas 24 horas morreram mais cinco pessoas com Covid-19, o que eleva para 1.689 o número de vítimas fatais da pandemia em Portugal.

As cinco vítimas mortais traduzem um aumento de 0,3% e dizem respeito a dois homens e duas mulheres acima dos 80 anos; a quinta vítima mortal é do sexo masculino e pertence à faixa etária entre os 70 e os 79 anos. A taxa de letalidade global deste domingo é de 3,47%. As vítimas são todas de Lisboa e Vale do Tejo, à semelhança do que aconteceu no sábado.

Nas últimas 24 horas, o número de pacientes internados diminuiu de 452 para 439: são menos 13 pessoas do que ontem. A mesma tendência verifica-se face aos doentes em unidades de cuidados intensivos, que passaram de 65 para 61, ou seja, menos 4 pessoas. Face a sábado, há mais 216 pessoas recuperadas. Ao todo, já recuperaram 33.369 pessoas em Portugal (no sábado tinham recuperado mais 363 face a sexta-feira).

Desde o início da pandemia, há 48.636 casos de infeção confirmados no País. Atualmente, há 369.152 casos não confirmados e 1.620 aguardam resultado do laboratório. 35.081 pessoas estão em vigilância pelas Autoridades de Saúde, avança a DGS.

Relativamente à caracterização demográfica dos casos confirmados, no total, há mais mulheres infetadas do que homens, principalmente na faixa etária acima dos 80 anos. A faixa de população com mais pessoas infetadas continua a ser de pessoas entre os 40 e 49 anos.

LVT continua a concentrar número de casos e de mortos

À semelhança do que tem acontecido, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar o número de novas infeções: 86,9 % dos novos casos foram registados na região, que ultrapassou o Norte no número de infeções já no passado dia 24 de junho.

Dos 246 novos casos de infeção anunciados pela DGS este domingo, 214 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. Na região Norte há mais 10 infetados do que nas últimas 24 horas; no Centro há mais 3; no Algarve há mais 10; no Alentejo outros 3; no Açores 5 e na Madeira 1 caso (é o segundo em dois dias).