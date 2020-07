O plenário do Conselho Europeu só arranca ao meio dia, mas as negociações não páram e o primeiro-ministro português já fez declarações este domingo para pressionar um acordo que ainda tem “esperança” que seja alcançado. “Hoje é obviamente um dia conclusivo, ninguém vai ficar cá para amanhã e se não houver acordo é uma péssima notícia para a Europa e europeus”, disse António Costa que admite redução maior das subvenções do fundo de recuperação.

A partir de Bruxelas, Costa falou longamente da situação, depois de dois dias de reuniões ao mais alto nível no Conselho Europeu e à margem da reunião, do (ainda inexistente) acordo dos 27 para o Fundo de Recuperação europeu e o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027. E garantiu que até ao momento “ninguém tem vontade de romper”, embora considere “incompreensível a dificuldade das lideranças europeias chegarem a um acordo rápido” perante uma “crise extraordinária”.

E aqui o primeiro-ministro português carrega as tintas e diz que “a situação é tão aflitiva que é difícil compreender a resistência a um acordo”. Também admite a possibilidade de ainda reduzir as parte do Fundo que será atribuído via subvenções (uma exigência dos quatro países frugais), ainda que avise que há limites.

“É possível, matematicamente, conseguir alguma redução sem atingir pacotes nacionais, mas mais importante é saber se não saímos daqui com um instrumento que já não tem capacidade para responder às situações negativas”. António Costa falava da possibilidade de ir além do corte de 50 mil milhões proposto este sábado, pelo presidente do Conselho Europeu, na parte que seguirá para os países a fundo perdido. A redução proposta, diz, ainda não afeta os pacotes nacionais, mas “seria uma ilusão ter um instrumento com montante insuficiente”.

O primeiro-ministro mantém a crítica aos frugais que já levava para este Conselho Europeu, depois das conversas que teve ao longo do último mês, queixando-se da irredutibilidade dos países frugais nesta negociação. “O espírito de compromisso não pode ser unilateral”, argumentou apontando que “até agora a maioria dos estados membros fez um esforço de aproximação a quatro países”, agora “esses quatro países também têm de fazer esforço”.

Não foi o primeiro líder europeu a fazer um ponto à situação neste domingo de manhã, com a chanceler alemã Angela Merkel muito pessimista logo no arranque do dia, dizendo que “há muito boa vontade, […] mas também é possível que nenhum resultado seja alcançado hoje”. Já Emmanuel Macron, preisdente francês, pensa “que ainda é possível chegar a um bom compromisso, mas esse compromisso não pode pôr em causa a ambição e os valores europeus. Existe vontade de chegar a acordo e de avançar”. Os dois dirigiam-se para uma reunião no edifício Europa, sede do Conselho Europeu, com o presidente do Conselho, Charles Michel.

Alemanha e França estão a funcionar em bloco no apoio aos países do sul por uma proposta que não seja alterada no seu montante global (750 mil milhões de euros para o Fundo de Recuperação) mas também estão contra uma redução significativa da parte deste montante que será atribuída aos estados membros a fundo perdido. Quando entraram para esta negociação, os 27 tinham em cima da mesa uma proposta que passava pela distribuição dos 750 mil milhões de duas formas: uma através de subvenções (500 mil milhões) e outra através de empréstimos (250 mil milhões).

Estes valores já foram entretanto revistos, com Charles Michel a apresentar uma proposta que cede à reivindicação dos frugais (Holanda, Dinamarca, Suécia e Áustria) de cortar o que que seguirá a fundo perdido. No sábado, Michel apontou uma redução de 50 mil milhões deste envelope, mas a proposta ainda não está fechada.

Além de Alemanha e França, também o primeiro-ministro húngaro falou logo de manhã para estranhar a a posição do primeiro-ministro holandês Mark Rutte. E isto porque uma das questões que está a dificultar o acordo é a exigência de uma condição inscrita no Fundo de Recuperação que não permita que estados membros que violem o Estado de Direito possam aceder ao apoio. Um problema para a Hungria de Viktor Orbán, que está na lista negra do Parlamento Europeu nesta matéria, juntamente com a Áustria, depois de ter sido aprovado o procedimento do artigo 7º do Tratado que passa por sancionar países que coloquem em risco princípios fundamentais da União.

Neste momento ainda não existe decisão sobre estes procedimentos (que têm de ser aprovados por unanimidade pelo Conselho Europeu que os tem por apreciar desde 2018), e Orbán usa isso a seu favor. “Não sei qual a razão pessoal do primeiro ministro holandês para me odiar ou à Hungria, mas ele está a atacar com muita severidade e a deixar muito claro que, como na sua opinião Hungria não respeita o Estado de Direito, deve ser punida financeiramente. Essa é a sua posição, que não é aceitável, porque não há decisão sobre qual é a situação do Estado de Direito na Hungria”. Orbán já disse que vetará o acordo se esta condição se mantiver. Mas garante que ainda há “uma boa hipótese para fazer um acordo”.