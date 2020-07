A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Nas últimas 24 horas, registaram-se duas mortes e 135 novos casos de Covid-19 em Portugal. Desde o dia 11 de maio que não se registava um número tão baixo de novos casos: nesse dia contabilizaram-se 98 novas infeções.

Os números são avançados no boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta segunda-feira. Portugal contabiliza 48.771 casos confirmados de infeção e 1.691 óbitos desde o início da pandemia.

Dos novos casos, 108 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 80% do total de novos casos registados nas últimas 24 horas. Uma percentagem inferior à registada ontem: este domingo, 86,9% dos novos casos ocorreram nesta região.

Algarve, Madeira e Açores sem novos casos

Além dos mais 108 casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, houve mais 18 casos no Norte nas últimas 24 horas (13% do total de novos casos). Na região Centro, registaram-se mais quatro casos (3%) e no Alentejo mais cinco (4%). O Algarve, a Madeira e os Açores não registaram novas infeções nas últimas 24 horas.

Em termos de caracterização demográfica dos casos confirmados, nos homens, o grupo etário que acumula mais casos é entre os 30 e os 39 anos, enquanto nas mulheres é entre os 40 e os 49 anos. Os maiores aumentos de novos casos, nas últimas 24 horas, contabilizaram-se nas mulheres entre os 30 e os 39 anos — mais 16 novas infeções — e nos homens entre os 20 e os 29 anos — mais 13 novos casos.

Quanto aos óbitos, ambos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, sendo que as vítimas mortais são um homem e uma mulher com mais de 80 anos. A taxa de letalidade está nos 3,5%.

Mais 15 pessoas internadas. 178 casos de recuperação

De acordo com o boletim desta segunda-feira, há 454 pessoas internadas devido à Covid-19 em Portugal, mais 15 casos do que ontem. Destes casos de internamento, há 61 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tal como este domingo.

33547 recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 178 casos de recuperação.

Sintra foi o concelho com maior número de novos casos numa semana

Sintra foi o concelho que registou o maior aumento de novas infeções na última semana: 257 novos casos, perfazendo um total de 3476 pessoas infetadas. Ainda assim, Lisboa continua a somar o maior número de casos: são já 4240, sendo que entre 13 e 19 de julho registaram-se 151 novos casos.

Há mais 109 pessoas com Covid-19 no concelho de Loures, contabilizando-se 2197 infetados. Já o número de infeções na Amadora aumentou em 109, passando para 2197 casos.

Na última semana, o concelho de Cascais teve 90 novos casos de infeção (1302 no total), Odivelas 76 (1425) e Oeiras 61 (1030).