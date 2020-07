Esta segunda-feira, no espaço de comentário na TVI 24, o socialista Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, lançou farpas aos holandeses e ao papel do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, nas negociações europeias. “A Holanda e os seus amigos forretas — não tenho de estar sujeito às regras diplomáticas — (…), não conseguiram uma vitória em toda a linha”, afirmou. Além disse, referiu: “A Holanda está a fazer o papel do Reino Unido. Aliás, o primeiro-ministro da Holanda fala com uma arrogância imprópria”.

É de registar a forma rude como um país como a Holanda se está a comportar”, disse Fernando Medina.

No mesmo momento televisivo, o autarca do PS elogiou o acordo que está a ser alcançado para evitar um maior colapso económico na União Europeia devido à pandemia de Covid-19: “Haver um acordo é de grande importância. Na ausência dele não haveria nenhum instrumentos para se gerir a pandemia”.

A questão é que sem um instrumento de uma política comum, cada Estado era deixado por si. Um acordo é uma boa notícia”, referiu.

Segundo Medina, a solução de um fundo comum de apoio que passe por subsídios é a melhor solução para a União. “A Holanda que queria uma nova troika”, porque o país, refere o socialista, queria “controlar cada euro” e dizer “se os meninos gastam mal o dinheiro”. Além disso, os Países Baixos “queriam um poder de veto para poder dizer não”. Não obstante, e quanto se sabe até agora, essa solução foi afastada.

Mesmo assim, não deixou de referir, continuando a referir-se aos holandeses: “Os forretas ganharam várias coisas, conseguiram ter os líderes todos presos a discutir algo que devia ser óbvio”. “Isto é muito revelador do estado de espírito de vários países”, disse.