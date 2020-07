A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Os lanches de cerca de 1.000 alunos que frequentam as atividades de férias das escolas de Vila Nova de Gaia são fornecidos pela câmara local para evitar a partilha de lancheiras e de objetos, explicou esta segunda-feira o autarca local, Eduardo Vítor Rodrigues.

Em causa estão as crianças dos seis aos 10 anos que frequentam o ‘GaiaAprende+Férias’ – este ano dedicado à temática “Pelos Mundos da Cultura” – programa que permite aos pais e encarregados de educação ter uma alternativa de retaguarda no período de férias escolares, mas que este ano está a decorrer com várias restrições e novidades devido à pandemia da Covid-19 que já provocou mais de 606 mil mortos, incluindo 1.691 em Portugal.

Até aqui cada criança levava o seu lanche e a câmara programava e pagava as atividades, mas décimos incluir os lanches gratuitos no programa por uma questão de higiene”, descreveu esta tarde Eduardo Vítor Rodrigues numa reunião de câmara onde a medida foi aprovada por unanimidade.

Já informação camarária enviada à agência Lusa, descreve que “as medidas de prevenção adotadas para a retoma em segurança das atividades do ‘GaiaAprende+Férias’ preveem a troca de calçado à entrada das escolas, a interdição da entrada de brinquedos ou outros objetos, a testagem de todos os colaboradores e o limite máximo de dez crianças por grupo, com um assistente operacional dedicado exclusivamente a cada um’.

E, assim, para evitar também o transporte de lancheiras por parte dos alunos, a câmara de Gaia, no distrito do Porto, estendeu as medidas à entrega de lanches, uma medida que abrange cerca de 1.000 crianças e que acarreta um custo de cerca de 33 mil euros.

É uma necessidade de saúde pública e um esforço coletivo na prevenção e controlo da pandemia, garantindo assim a prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos”, é descrito na informação da câmara.

Na reunião camarária desta tarde também foi aprovada por unanimidade a atribuição de cheques-oferta que podem ser trocados por material escolar a todos os alunos que frequentem escolas do concelho, conforme tinha sido anunciado na semana passada.

A câmara de Vila Nova de Gaia estima abranger 31.932 estudantes, num investimento total de cerca de 1,5 milhões de euros.

O apoio destina-se a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico público e das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que lecionem este ciclo, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico público, ensino secundário regular público e profissional e ensino artístico especializado, independentemente do seu escalão de IRS ou de abono de família, sublinhou.

Os estudantes dos 1.º e 2.º anos do 1.º ciclo do ensino básico recebem 30 euros e os dos 3.º e 4.º anos 45 euros.

Para os do 2.º ciclo do ensino básico o valor é de 45 euros, para os do 3.º ciclo sobe para os 50 euros e para os do ensino secundário regular e ensino secundário com cursos com planos próprios aumenta para os 65 euros.

Os alunos do ensino profissional vão receber cheques-oferta de 50 euros e os do ensino artístico especializado de 75 euros.

Eduardo Vítor Rodrigues destacou esta tarde que os cheques-ofertas terão de ser utilizados em estabelecimentos comerciais do concelho para “incentivar ao consumo no comércio local”.