O presidente do Governo da Madeira disse esta segunda-feira não ter “problema em tomar as medidas que forem preciso” para garantir a saúde pública na região e declarou apoio às forças de autoridade na fiscalização no âmbito da Covid-19.

Não tenho problema em tomar as medidas que forem preciso. Não quero é voltar a fechar isto e a gente entrar em situação de catástrofe”, afirmou o chefe do executivo insular, à margem da visita que efetuou às instalações do Banco Alimentar – Mão Solidária, no Funchal.

O governante respondia assim às críticas feitas pela população devido à atuação da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) que, no passado fim de semana, endureceram a sua atuação, ordenando o encerramento de bares onde se verificavam ajuntamentos, autuando várias pessoas e rebocando veículos.

O Governo Regional está com a PSP e a GNR”, sublinhou, alertando que “ninguém vai andar com cacete atrás das pessoas”.

Albuquerque alertou “a malta mais nova que tudo é uma questão de saúde pública”, podendo divertir-se “mantendo as regras de distanciamento, sem estarem uns em cima dos outros”.

Também sobre alguns ajuntamentos verificados durante uma prova automobilística que decorreu na zona oeste da Madeira, realçou que a pandemia da Covid-19 “não é uma situação para brincadeira”, já que “mata gente”.

Temos de conter qualquer surto pandémico na região e vamos ser muito rigorosos”, disse, recusando o cancelamento de eventos como o Rali Vinho Madeira, que se realiza de 6 a 8 de agosto, “porque tudo pode ser feito com regras” para não colocar em risco a saúde pública.

O líder do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, considerou que, “do ponto de vista social”, a Madeira ainda está “numa fase bastante difícil”, sendo exemplo disso o aumento de desemprego, que atinge 18 mil pessoas.

Embora esteja “dentro das expectativas do Governo regional”, defendeu ser preciso “tentar segurar o emprego a todo o custo”.

Vamos esperar pela renovação do layoff, vamos apoiar a todo o custo as empresas e os trabalhadores na totalidade do rendimento”, afirmou.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo IASAÚDE sobre a situação epidemiológica na Madeira, a região mantém o total de 102 casos de Covid-19, com 94 doentes recuperados e oito ativos.