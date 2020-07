O Irão executou, esta segunda-feira, o espião acusado de fornecer informações aos Estados Unidos e a Israel sobre o general Qassem Soleimani, que foi morto em janeiro deste ano em Bagdad, num ataque aéreo orquestrado pelos norte-americanos.

De acordo com a Associated Press (AP), que cita a televisão estatal iraniana, e Agence France Presse (AFP) Mahmoud Mousavi Majd, um ex-tradutor iraniano, foi executado esta segunda-feira, depois de ter sido acusado de receber elevadas somas de dinheiro, tanto dos Estados Unidos como de Israel.

#UPDATE Iran has executed a former translator convicted of spying for the US and Israel, including helping to locate top Iranian general Qasem Soleimani, who was killed by the Americanshttps://t.co/AJhtQ2icG4 pic.twitter.com/OljPl7omLN

— AFP news agency (@AFP) July 20, 2020