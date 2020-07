Artigo em atualização

Ainda não é a mais longa cimeira da UE (o recorde da maratona negocial (cinco dias) foi fixado há 20 anos, em Nice), mas este Conselho Europeu para lá caminha. Os líderes europeus entram esta segunda-feira no quarto dia de negociações sobre o plano de relançamento da economia dos Estados-membros. À chegada traziam declarações de esperança, mais otimismo em como será possível assinar um acordo ainda hoje. Ainda assim, os primeiros sinais são mais do mesmo: para começar, os trabalhos foram adiados pelo menos uma hora.

À chegada ao Conselho Europeu, o Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou confiança num acordo, afirmando que sente um “espírito de compromisso” entre os 27 após “momentos muito tensos” durante as negociações.

Numa declaração à chegada à sede do Conselho, em Bruxelas, Emmanuel Macron disse partir para o quarto dia de cimeira “com as esperanças possíveis num compromisso”, justificando a sua prudência com o facto de ainda nada estar fechado.

No entanto, o Presidente francês observou que foi possível durante a última madrugada “avançar bastante a nível das regras de funcionamento do Fundo de Recuperação”, assim como do “montante global do fundo e a parte das subvenções, que foi o assunto mais sensível, sem dúvida, dos últimos dias, das últimas horas”.

“Há um espírito de compromisso presente”, considerou, observando que “houve momentos muitos tensos” e ainda haverá “momentos que serão sem dúvida muito difíceis”.

Macron disse que “é preciso entrar agora nos detalhes”, advertindo que um compromisso terá sempre de manter o nível de “ambição” que a profunda crise provocada pela pandemia da covid-19 exige.

“Abordo este dia com muita determinação”, concluiu.

Macron não se alongou sobre os “momentos tensos”, mas o jornal Politico descreveu com algum pormenor o que foi dito ao longo da maratona de domingo, numa altura em que o chanceler austríaco – um dos frugais – saiu da sala de negociações para atender uma chamada.

“Estão a ver? Ele não se interessa. Não ouve os outros, tem uma má atitude. Lida com a imprensa dele e basta.”

Kurtz reage às críticas de Macron: “Quando não se dorme o suficiente fica-se com os nervos em franja”

Já esta manhã, Sebastian Kurtz desvalorizou o incidente descrito pelo Politico. Para começar, disse que “é muito comum sair da sala num momento ou noutro”. “Apesar de tudo, penso que lidámos um com o outro de maneira profissional”.

No entanto, Kurtz ainda deixou mais uma alfinetada ao Presidente francês, ainda que não se tenha referido diretamente a ele: “É compreensível que algumas pessoas, quando não dormem o suficiente, tenham os nervos em franja. Respeitamos isso, mas tudo está bem quando acaba bem”.

E acabar bem, no entender do PM austríaco, será o princípio de acordo alcançado. Isso mesmo também disse a chanceler alemã, Angela Merkel, referindo que há um esboço, um quadro de entendimento para um possível acordo.

“Ontem à noite, após longas negociações, acertamos um quadro de entendimento para um possível acordo. É um passo em frente e dá-nos esperança que é possível chegar a um acordo hoje, ou pelo menos que um entendimento é possível”, disse a chanceler alemã ao chegar ao Conselho Europeu. Um tom bastante mais otimista do que no dia anterior, ainda que tenha “deitado água na fervura”, ao aludir às duras negociações que se esperam para hoje.

Merkel começou por dizer que a proposta de 500 mil milhões em subvenções que fez em maio – juntamente com o Presidente francês Emmanuel Macron – “representaram um impulso para um programa verdadeiramente substancial nesta situação” de crise pandémica.

E acrescentou: “É por isso que foi possível chegar a um acordo [entre os líderes europeus] quanto a uma proporção considerável de subvenções” no pacote global. A mais recente proposta em cima de mesa coloca este montante de subsídios 390 mil milhões.

Mas advertiu: “Era claro que haveria negociações incrivelmente duras, que vão prosseguir hoje. Mas situações excecionais requerem esforços excecionais. Até ao momento fizemos justiça [a esta expressão], e tenho esperança que consigamos estender uma ponte por cima do intervalo que ainda nos separa – o que não será fácil”.

Já o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, “encorajou” os seus homólogos a chegarem a acordo sobre o pacote europeu para superar a crise da covid-19 “nas próximas horas”, justificando o impasse com a dimensão da ajuda.

“Encorajo os líderes do Conselho Europeu para que possamos chegar, durante o dia de hoje, a um acordo, o que será, sem dúvida, muito bom para os cidadãos, para as empresas e para os mercados financeiros”, declarou Pedro Sánchez.

Num momento em que permanece o impasse nas negociações entre os líderes dos 27, no Conselho Europeu iniciado na sexta-feira em Bruxelas, consagrado ao plano de relançamento europeu após a crise gerada pela pandemia, Pedro Sánchez argumentou que a cimeira vai no quarto dia – quando tinha apenas dois previstos – porque “este é um passo muito importante que a União Europeia vai dar para dar uma resposta forte, à altura do desafio gigante que existe pela frente nos próximos anos, tanto enquanto sociedade, como projeto comum”.

O Conselho Europeu, que decorre em Bruxelas desde sexta-feira de manhã em busca de um acordo para o relançamento europeu após a crise da covid-19, encontra-se já no seu quarto dia, não tendo os líderes chegado ainda a entendimento final em torno do Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027 e o Fundo de Recuperação.

Depois de um jantar de trabalho no domingo, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, interrompeu a reunião plenária para consultas, que se prolongaram até perto das 06:00 locais da madrugada desta segunda-feira (05:00 de Lisboa). Os trabalhos deveriam ser retomados pelas 15:00 de Lisboa, mas foram atrasados mais uma hora, pelo menos.

Um porta-voz do Conselho Europeu disse que os “briefings técnicos e as chamadas telefónicas com os líderes europeus vão começar apenas às 17h00 (16h00 em Lisboa)”.

Segundo fontes europeias citadas pela Lusa, Michel deverá começar por colocar sobre a mesa uma proposta formal que mantém o montante global do Fundo de Recuperação em 750 mil milhões de euros – como propunha a Comissão –, mas com os subsídios a fundo perdido a pesarem 390 mil milhões de euros, montante que já terá tido ‘luz verde’ dos 27.

Tanto o plano franco-alemão como a proposta da Comissão Europeia defendiam subvenções num montante de 500 mil milhões de euros, algo rejeitado pelos chamados países ‘frugais’ (Holanda, Áustria, Suécia e Dinamarca), que exigiam que as subvenções ficassem abaixo dos 400 mil milhões de euros.

Fontes europeias dizem esperar que Charles Michel apresente também aos 27 uma proposta ligeiramente revista do Quadro Financeiro Plurianual para os próximos sete anos.

Esta é já uma das cimeiras mais longas da história da UE, aproximando-se a passos largos daquela que fixou o recorde, a cimeira de Nice em 2000, que se prolongou por cinco dias.