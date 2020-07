O Ministério da Saúde foi alvo de um ataque informático, estando o Centro Nacional de Cibersegurança e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) a analisar e a tratar da situação, disse esta segunda-feira fonte da tutela.

“A SPMS e as autoridades competentes, nomeadamente o Centro Nacional de Cibersegurança, encontram-se a analisar e a tratar da situação”, diz o Ministério da Saúde numa curta resposta escrita enviada à Lusa. A notícia foi avançada esta tarde pelo jornal Correio da Manhã (CM).

Segundo o CM, o grupo de piratas informáticos CyberTeam publicou no Twitter uma lista de nomes e passwords (palavras-passe) de funcionários do Ministério da Saúde, estando a Polícia Judiciária a investigar. Os ‘hackers’ asseguram que tiveram acesso ao sistema informático do Ministério da Saúde, acrescenta o jornal.

A Lusa tentou obter informações junto da Polícia Judiciária, mas até ao momento não obteve resposta.