O Leon é, há muitos anos, uma referência nos campeonatos internacionais de velocidade, sejam eles o WTCC, WTCR ou TCR. Daí que foi com particular curiosidade que se assistiu à estreia da mais recente geração do modelo espanhol Leon Competición, agora com emblema Cupra, a marca desportiva da Seat.

As duas primeiras unidades do Leon Competición foram terminadas na passada semana na Cupra Racing Factory, o departamento de competição da marca e rapidamente enviadas para Itália, para serem entregues à equipa local Scuderia del Girasole by Cupra Racing, com o bicampeão Salvatore Tavano ao volante. Ao piloto e team transalpino caberia avaliar se o novo Cupra Leon de corridas estaria à altura da concorrência, em termos de eficiência e rapidez pura.

As duas primeiras unidades do Cupra Leon Competición rumaram a Itália assim que foram terminadas na Cupra Racing Factory 11 fotos

A estreia do Cupra Leon de competição ocorreu na prova do campeonato italiano de TCR, disputada a 18 e 19 de Julho no circuito de Mugello. Com as principais equipas a fazerem-se representar com modelos novos, ou profundamente revistos face às máquinas utilizadas até aqui, importava ver quem teria o carro mais rápido, num misto de potência pura, mas sobretudo de eficácia ao nível de chassi.

Na prova inaugural, a primeira das duas corridas do fim-de-semana na pista italiana, Salvatore Tavano levou o Cupra Leon Competición à vitória, comemorando com um primeiro lugar a estreia de um carro de competição que ainda tem muito pela frente para optimizar o seu comportamento, fundamental numa fase em que, em breve, será utilizado noutros campeonatos e ainda mais aguerridos.