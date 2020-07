O Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) propôs esta segunda-feira que o parlamento recomende ao Governo fazer um levantamento nacional de abrigos particulares, como o de Santo Tirso, onde no domingo morreram mais de 50 animais, cães e gatos.

Importa compreender as circunstâncias em que tudo ocorreu, de modo a apurar as devidas responsabilidades e, fundamentalmente, de modo a evitar que circunstâncias idênticas voltem a acontecer no futuro”, lê-se nos dois projetos de resolução entregues pelo PEV esta segunda-feira na Assembleia da República.