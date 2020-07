Este texto estará em atualização ao longo do dia com tudo o que for acontecendo na Vila das Aves

Quando Alexandre Guedes bisou naquela final da Taça de Portugal no Jamor, o Desp. Aves fez história. Já tinha sido uma vez vencedor da extinta 2.ª Divisão B mas ganhou ali o seu primeiro troféu, passando ao lado de um jogo marcado por tudo o que acontecera no Sporting uns dias antes com a invasão à Academia. Estávamos em 2018, numa temporada que curiosamente tinha começado com uma receção aos leões de Jorge Jesus na primeira jornada do Campeonato. Aí, os leões ganharam. Com casa praticamente cheia e uma tribuna ainda mais a abarrotar com asiáticos com participação na SAD, tentados a investir na SAD ou amigos de quem estava na SAD. Agora, com o Desp. Aves falado como nunca mas pelas piores razões, poucos percebem o que se passou em dois anos.

Uma coisa é certa: depois de ter ameaçado não participar na última jornada do Campeonato com o Portimonense, no Algarve, o Desp. Aves alargou essa possibilidade também à 33.ª ronda, onde recebe o Benfica. Recebe ou ia receber. E é essa a dúvida que a Liga de Clubes está a tentar esclarecer esta segunda-feira na sua sede, juntando não só responsáveis da administração da SAD mas também o presidente do clube. O órgão está disposto a tudo para que se cumpram os dois últimos encontros e para que a verdade desportiva seja salvaguardada – de acordo com os regulamentos, quem tiver falta de comparência numa das últimas três jornadas fica excluído da prova e todos os resultados deixam de contar. Ou seja, mexe na classificação. Dois exemplos: o Sp. Braga ficava no terceiro lugar por troca com o Sporting e o Portimonense já estava garantido na Primeira Liga para 2020/21.