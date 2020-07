O PS está à frente do PSD nas intenções de voto em todas as regiões do país, com exceção do Norte, segundo uma sondagem da Aximage para o Jornal de Notícias e TSF. De forma geral, nas intenções de voto para as legislativas, o PS subiu 4% em relação às legislativas de 2019 e o PSD desceu um ponto percentual.

O PSD domina na região norte, com uma diferença de 17,5 pontos percentuais para o PS, mas o PS continua a estar em vantagem na área metropolitana do Porto. O PS lidera a intenção de voto em todas as faixas etárias, sobretudo acima do 64 anos (com uma diferença de 17,4% em relação ao PSD), mas também entre os eleitores mais jovens, dos 18 aos 34 anos (com uma diferença de 14,5%).

O Bloco de Esquerda e a CDU, mantém-se como terceira e quarta força política, sem grandes quebras em relação às últimas eleições. As diferenças mais significativas estão na subida das intenções de voto no partido Chega — 5,2%, contra 1,29% nas legislativas de 2019 — e a queda do CDS — com 2,1%, contra 4,42% em 2019.

Apesar de o Chega crescer nas intenções de voto, segundo a sondagem realizada com 624 pessoas, André Ventura é aquele que reúne as avaliações mais negativas no desempenho entre líderes partidários — 56% atribui uma avaliação negativa. Entre os piores desempenhos estão também Jerónimo de Sousa, da CDU, e André Silva, do PAN, com 45 e 42% de avaliação negativa, respetivamente.

Entre os melhores desempenhos, destaca-se António Costa, com 64% de avaliação positiva, seguido de Rui Rio, do PSD, com 46%, e Catarina Martins, do BE, com 36% (mas com 29% na avaliação negativa).