A Tesla criou o hábito de, durante o pico do Verão, ir ter com os seus potenciais clientes exactamente onde eles descontraem durante as férias. E este ano, apesar da ameaça da Covid-19, mantém a iniciativa, só que com ligeiras alterações para evitar contágios.

O Tesla on Tour de 2020 arrancou entre 10 e 12 de Julho em Tróia, a que se seguiu Alcantarilha (16 a 18) e Braga (17 e 18). O roteiro passa depois por Lagos (23 e 24) e Aveiro (24 e 25). Em Agosto, os destinos serão Figueira da Foz (7 e 8), Modelo (13 e 15) e, por fim, Albufeira, que será visitada pela exposição itinerante entre os dias 13 e 15.

O tour de Verão da Tesla é uma oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o funcionamento dos modelos da marca norte-americana, colocar questões sobre mobilidade eléctrica e realizar test drives, com a marca a avançar que se realizará “sem toque”. Necessariamente, há um contacto prévio com a equipa no local, que assim organizará todo o processo para que o cliente usufrua da experiência, mas sem risco de contágio.