É uma das celebridades que mais aguça a curiosidade da imprensa espanhola, mas também uma das mais profícuas carreiras do país vizinho. Há cerca de um ano e meio, a atriz, apresentadora e designer de moda Vicky Martín Berrocal encontrou um amor português. A relação com o empresário João Viegas Soares tem colorido as redes sociais e, mais recentemente, fê-la mudar-se para Lisboa.

O espanhol El País fala num “homem de perfil muito discreto” e que evita a exposição pública. Essa parece ser, aliás, a grande dissidência entre o casal, que terá começado a namorar em novembro de 2018. Com mais de 928 mil seguidores no Instagram, Berrocal partilha a um ritmo quase diário os momentos da sua esfera privada — na última semana, numa das publicações, a socialite de 47 anos surgiu dentro de um camião de mudança, rodeada de caixas. O destino foi Lisboa, onde partilha agora a vida com Viegas Soares.

No início de 2019, decorridos poucos meses de namoro, a imprensa espanhola revelava as primeiras imagens do casal e com elas o nome do galanteador a quem Vicky já havia feito algumas referências. “Há aí alguém e pode ser definitivo”, respondeu certa vez, questionada por jornalistas. “Nunca falei em casamento e também não estou a falar agora, mas tenho a sensação de que pode ser ele”, acrescentou.

Viegas Soares. Um homem de negócios…

Mas quem é o português que arrebatou o coração da estrela espanhola? Acima de tudo, um homem de negócios. Ex-jornalista, Viegas Soares integrou a redação da Rádio Renascença e, no final dos anos 80, fez parte da equipa inicial do semanário O Independente, que tinha Paulo Portas com diretor.

O mesmo jornal espanhol prossegue no currículo do empresário português — passou pelo conselho de administração da Richdun, empresa que representa a marca Dunhill em Portugal, e é amigo próximo de Joaquim Oliveira, fundador do Global Media Group, tendo passado pelos conselhos de administração de várias das suas empresas.

Segundo escreveu a edição espanhola da Vanity Fair, em fevereiro do ano passado, Viegas Soares está ainda à frente de uma empresa de marketing e comunicação que dá pelo nome de Projetos Especiais – Consultores de Comunicação, responsável por um investimento de 30 mil euros na Swipe News, empresa detentora do jornal Eco, segundo reportou o Correio da Manhã, em 2017. Através da mesma agência, edita o Anuário Relógios & Canetas, publicação de nicho dedicada a peças de luxo nas áreas da relojoaria e dos instrumentos de escrita.

…e do Sporting

Mas o lado mais conhecido da carreira de João Viegas Soares é a sua passagem pelo Sporting, enquanto vice-presidente do clube, cargo que ocupou entre 1995 e 1996, durante a presidência de Pedro Santana Lopes. Logo durante os primeiros seis meses, coube-lhe anunciar publicamente uma das decisões mais complicadas para o Sporting enquanto clube eclético: a promoção do atletismo a segunda modalidade, acabando com o hóquei em patins e com o voleibol.

A mesma direção acabou também por criar ainda uma quota suplementar de 22.500 contos para ajudar o clube, mas a medida correu mal — o Sporting Clube de Portugal perdeu mais sócios do que aqueles que ganhou e voltou atrás mais tarde, compensando quem tinha desembolsado a quota suplementar com o equivalente em ações da SAD.

Mais tarde, foi ainda eleito para o Conselho Leonino, órgão não vinculativo e já extinto, no qual permaneceu entre 2009 e 2011. Contudo, o ano de 2018 trouxe o nome de João Viegas Soares novamente à agenda sportinguista. Em maio, esteve entre os 32 signatários da carta dirigida ao plantel do clube para que estes levassem a Taça de Portugal até ao fim, após a invasão de Alcochete. Em setembro desse mesmo ano, foi um dos notáveis ligados ao clube que quis participar no empréstimo obrigacionista para saldar o anterior e ajudar o Sporting.

Pelo seu sucesso na área empresarial, bem como pela relação com o clube, João Viegas Soares tem sido sondado por movimentos com o objetivo de avançar com uma candidatura à liderança. “Não estamos numa posição e temos de pensar todos como é que partimos para uma posição melhor […] Sei que o Sporting tem de encontrar uma alternativa que lhe permita atravessar este fosso brutal, que está cada vez maior, para o Benfica e para o Porto”, referiu o ex-dirigente, durante um debate da TSF, em outubro do ano passado.

Vicky Martín Berrocal e a nova vida em Portugal

Habituada aos holofotes da imprensa espanhola, pela sua presença carismática mas também pelos vestidos que desenha — com a etiqueta Victoria — para os mais cobiçados eventos sociais, Vicky Martín Berrocal foi casada durante quatro anos com o toureiro Manuel Díaz, também conhecido como El Cordobés. Da união nasceu Alba, a filha de 20 anos de quem a socialite sevilhana é praticamente inseparável.

Da vida do agora namorado, pouco se sabe. Segundo a Vanity Fair espanhola, o empresário tem quatro filhos, que já tiveram oportunidade de conhecer Berrocal (no verão passado, partilhou uma fotografia com uma das filhas de Viegas Soares). Tudo leva a crer que foi no início do ano que os dois terão decidido pôr fim ao principal obstáculo da relação, a distância. Em fevereiro, Vicky já havia partilhado uma imagem de obras. Localização? Estoril.

No Instagram, além de se desdobrar em declarações públicas de amor, sem no entanto numa expor diretamente o rosto do namorado, denuncia ainda os seus locais favoritos. Cascais, Comporta e os restaurantes da Avenida da Liberdade, em Lisboa, são alguns dos lugares que surgem como cenário. Também as viagens do casal ficam registadas para os seus seguidores — República Dominicana, Paris e Istambul entre as mais recentes.