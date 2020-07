A novela em torno do Desp. Aves não tem fim e conheceu esta terça-feira, dia de jogo com o Benfica, mais alguns episódios insólitos que mostram bem a crise que a SAD avense vive: depois de os jogadores terem sido obrigados a rumar ao estádio para o encontro nas suas próprias viaturas, de táxi ou a pé, porque as chaves do autocarro que costuma transportar a equipa desapareceram, foi chamado um juiz e a GNR ao recinto porque as portas de duas salas utilizadas para a organização do jogo estavam trancadas e ninguém conseguia aceder a esse espaço.

Em atualização