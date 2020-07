Uma temporada que começou com esperança, que se tornou vazia logo nos primeiros meses, que teve uma resolução polarizadora nos últimos dias antes de a pandemia chegar em força a Portugal e que viveu na retoma o seu período mais tranquilo. Desde agosto do ano passado que o Sporting começou uma época em formato cinco estágios do luto — um luto necessário, depois do ano de 2018, e que tinha sido empurrado com a barriga por um ano mais ou menos satisfatório e com duas Taças conquistadas.

Tudo começou ainda com Marcel Keizer, passou pelo interino Leonel Pontes, transferiu-se para Silas e culminou em Rúben Amorim: e nos mais de 10 milhões de euros investidos em Rúben Amorim. Tudo começou com a esperança de uma temporada ainda mais positiva do que a anterior, tudo se tornou vazio quando Silas não evitou a eliminação na Taça de Portugal e na Taça da Liga, tudo se polarizou quando Amorim foi contratado e tudo tranquilizou quando o ex-treinador do Sp. Braga perdeu apenas um dos nove jogos que já desde que chegou a Alvalade.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-V. Setúbal, 0-0 33.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve) Sporting: Maximiano, Ristovski (Vietto, 45′), Eduardo Quaresma, Coates, Acuña, Nuno Mendes (Pedro Mendes, 78′), Matheus Nunes (Joelson, 63′), Wendel, Francisco Geraldes, Tiago Tomás, Gonzalo Plata Suplentes não utilizados: Renan, Rafael Camacho, Neto, Battaglia, Borja, Miguel Luís Treinador: Rúben Amorim V. Setúbal: Makaridze, Sílvio, João Meira, Artur Jorge, Jubal, Carlinhos, Semedo, Leandrinho (Nuno Valente, 90+5′), Éber Bessa (Hachadi, 89′), Zequinha, Mansilla (Hildeberto, 66′) Suplentes não utilizados: João Valido, Alex, André Sousa, Mathiola, Mantiel, Leandro Vilela Treinador: Lito Vidigal Golos: nada a registar Ação disciplinar: cartão amarelo a Artur Jorge (54′), a Tiago Tomás (74′), a Makaridze (79′)

Esta terça-feira, na despedida de Alvalade por esta época, o Sporting tinha um dos jogos mais importantes da época no que toca aos objetivos que se tornaram os objetivos palpáveis para a equipa. Contra o V. Setúbal — um frágil V. Setúbal, com uma mudança técnica recente e na zona de despromoção –, os leões sabiam que uma vitória, aliada à derrota do Sp. Braga no dia anterior, significava desde já a garantia do terceiro lugar no final do Campeonato. Uma garantia importante se tivermos em conta que no fim de semana, na última jornada da Liga, o adversário é o Benfica na Luz. Ou seja, segurar desde já a última posição do pódio significava também entrar no dérbi com menos pressão, com menos responsabilidade e com menos consequências associadas.

Sem Sporar, que sofreu um toque no treino ao longo da semana e era baixa anunciada, Rúben Amorim promovia a estreia do jovem Tiago Tomás no onze inicial dos leões: e lançava a equipa mais jovem apresentada por qualquer clube nesta edição da Primeira Liga. Acuña estava de regresso à titularidade, depois de ter cumprido castigo contra o FC Porto, e Borja voltava ao banco, enquanto que a grande surpresa era mesmo a ausência de Jovane Cabral — não só do onze como da própria ficha de jogo, sem explicação prévia –, que abria a porta à inclusão de Francisco Geraldes nas opções iniciais. Contra o V. Setúbal, o Sporting pretendia também fechar o capítulo da primeira derrota na era Amorim, na semana passada contra o FC Porto no Dragão, e recuperar a tendência vitoriosa que acabou por ser uma constante neste recomeço da Liga.

Coates cumpre o jogo 200 pelo Sporting:

⚽16 golos

????8 assistências

????3 títulos

➡Estreia em 2016, lançado por Jorge Jesus, frente ao Rio Ave pic.twitter.com/rcYVT47eKj — playmakerstats (@playmaker_PT) July 21, 2020

Os leões criaram perigo logo no primeiro instante da partida — assim como tinha acontecido contra os dragões na semana passada –, num lance que acabou por dar o tónico para aquilo que seria a movimentação habitual da equipa durante a maioria da primeira parte. Na esquerda, Acuña desenhou um passe vertical a rasgar a defesa adversária e solicitou Tiago Tomás, que tentou fazer o chapéu a Makaridze mas acabou por atirar por cima (1′). A dinâmica da jogada repetiu-se pouco depois, com Francisco Geraldes a procurar a profundidade do jovem avançado, ainda que aí tenha sido Makaridze a antecipar-se e Tomás estivesse fora de jogo (11′).

Seria esta a lógica do Sporting durante praticamente toda a primeira parte: alguém, normalmente Acuña ou Geraldes, procurar as costas da defesa do V. Setúbal e solicitar o oportunismo e a inteligência posicional de Tiago Tomás, que se mostrou útil nos primeiros instantes do jogo. No apoio ao avançado, Plata caía mais na direita, com Matheus Nunes e Wendel numa zona intermédia, e Geraldes aproximava-se mais do lado contrário. Ainda assim, o médio português surgia muitas vezes nas costas de Tiago Tomás, a procurar terrenos interiores a deixar o corredor livre para Acuña e Nuno Mendes, dois jogadores que gostam de e sabem atacar e que estavam em bom plano. A presença de Geraldes como uma espécie de falso ’10’ deixava o Sporting em superioridade numérica naquela zona do terreno e soltava Tomás para o espaço entre os centrais adversários.

Numa primeira parte completamente controlada pelo Sporting — os 78% de posse de bola foram um novo máximo na Liga — mas sem que os leões tenham conseguido criar verdadeiras oportunidades de golo, o V. Setúbal manteve-se sempre bastante organizado no setor defensivo e não deu azo a desequilíbrios, congelando uma muralha recuada à frente da grande área que obrigava a equipa de Rúben Amorim a rendilhar o jogo até descobrir espaços. Os sadinos não tocaram na bola no interior da grande área de Maximiano durante o primeiro tempo, os leões não fizeram qualquer remate enquadrado e a partida ia para o intervalo sem grandes destaques ou pontos altos. Adivinhava-se uma segunda parte trabalhosa para o Sporting, na ótica em que a intenção do V. Setúbal continuaria a ser evitar o golo dos leões e acreditar progressivamente na conquista de um ponto em Alvalade.

