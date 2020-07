O montante anual com que o município de Penacova apoia as associações locais quadruplicou relativamente a 2007, rondando atualmente os 376 mil euros, anunciou a autarquia.

“Se em 2007 o montante de apoio que a Câmara Municipal destacava para o apoio às associações era de 88.698,67 euros, atualmente ele cifra-se nos 375.555,43 euros, ou seja, cresceu 423%”, afirma em comunicado o executivo presidido por Humberto Oliveira.

Os relatórios de contas aprovados nos últimos anos pela Assembleia Municipal “demonstram o forte investimento nesta rubrica”, acrescenta.

“São cerca de 80 as associações do concelho de Penacova que mobilizam o dia-a-dia das suas comunidades, com ações diversas”, segundo aquele município do distrito de Coimbra.

Citado na nota, Humberto Oliveira salienta o esforço financeiro do município “para apoiar, comparticipar e estimular estas organizações (…), possibilitado um dinamismo crescente e benefício das populações”.

Neste valor, está incluída a atividade de ensino artístico performativo, uma aposta muito significativa na escola de artes que, sem a iniciativa da Câmara Municipal, não estaria a funcionar, privando da aprendizagem de música, teatro ou dança centenas de penacovenses”, afirma, por sua vez, o vice-presidente da autarquia, João Azadinho.

Desde 2009, ano em que Humberto Oliveira e o PS ganharam a Câmara ao PSD, “a rubrica de apoio do município de Penacova às suas associações ronda os 2,5 milhões de euros”, de acordo com o comunicado.