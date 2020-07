“Dar jeito ao bloco central é a única justificação” para esta mudança, disse João Cotrim Figueiredo. “A proposta não seria aprovada ou os autores não se chamassem António Costa e Rui Rio”, disse Telmo Correia. “É uma proposta feita à medida do interesse do bloco central”, atirou ainda Inês Sousa Real. “É uma proposta destrutiva”, completou José Manuel Pureza. “Um retrocesso democrático” e um “verdadeiro escândalo”. Quase ninguém concorda com o fim dos debates quinzenais, mas é isso que vai ser aprovado. PS e PSD uniram-se em torno de um texto comum, que está prestes a ser aprovado esta manhã no grupo de trabalho das alterações ao regimento da Assembleia da República, e que faz com que o primeiro-ministro deixe de ir ao Parlamento a cada 15 dias, para ir apenas de dois em dois meses.

A votação vai ser feita esta manhã e será indiciária. Terá de ser repetida esta tarde em comissão, sendo que depois ainda vai ser votada, em votação final global, na próxima quinta-feira em plenário. Mas o caminho já está feito: a partir de setembro, acabam-se os famosos debates quinzenais, criados há 13 anos pela mão de José António Seguro depois de um desafio do então líder do CDS Paulo Portas ao primeiro-ministro José Sócrates. A partir de setembro, o primeiro-ministro pode ir ao Parlamento só de dois em dois meses.

Tanto o PS como o PSD tinham propostas sobre o tema, para reduzir a periodicidade dos debates com o Governo, sendo que a que acabou por ser fechada foi um texto de substituição que tinha como base a proposta do PS. No início da reunião, o PSD, pela voz de Catarina Rocha Ferreira, disse desde logo que se revia no texto dos socialistas por considerar que era semelhante ao dos sociais-democratas em termos de regularidade da presença do primeiro-ministro no Parlamento.

A proposta do PS admite que o primeiro-ministro só vá ao Parlamento para responder a questões dos deputados “sobre política geral” de dois em dois meses, enquanto a do PSD propunha que se realizassem quatro sessões anuais deste tipo, em meses fixos e previamente definidos. Não era bem a mesma coisa mas a intenção estava la. Foi a metodologia do PS que vigorou, sendo que o Governo pode comparecer em plenário para responder aos deputados “mensalmente”, sendo que, numa modalidade, é o primeiro-ministro que vai responder aos deputados sobre “política geral”, enquanto na outra modalidade, é um membro do Governo que vai responder aos deputados sobre “política setorial”.

“O debate desenvolve-se em dois formatos alternados a calendarizar pelo Presidente da Assembleia em articulação com o Governo, ouvida a conferência de líderes: no primeiro, sobre política geral, com a presença do primeiro-ministro, desenvolvido em duas rondas, o debate é aberto por uma intervenção de um dos partidos com representação parlamentar, em alternância; no segundo, sobre política setorial, o debate inicia-se com uma intervenção inicial do ministro com responsabilidade sobre a área governativa sobre a qual incide o debate, tendo o primeiro-ministro a faculdade de estar presente, a que se segue uma fase de perguntas dos deputados desenvolvida em duas rondas, fazendo o ministro acompanhar-se dos secretários e subsecretários de Estado que o coadjuvam no exercício das suas funções”, lê-se na redação do artigo.

Ou seja, o primeiro-ministro pode estar uma vez por mês no plenário, mas só se quiser. Obrigatório mesmo é só uma vez de dois em dois meses.

Todos contra. “Anti-democrático”, “populista”, “um escândalo”

Durante o debate que se realizou esta manhã no grupo de trabalho sobre as alterações ao regimento da Assembleia da República, todos (à exceção do PS e do PSD) se mostraram contra. O BE, pela voz de José Manuel Pureza, falou em “desgraduação e tentativa de docilizar o Parlamento”, enquanto CDS e o Iniciativa Liberal manifestaram “indignação” e acusaram PS e PSD de falta de explicação destas propostas. “Dar jeito ao bloco central é a única justificação”, atirou o deputado Cotrim de Figueiredo, que ainda tentou que PS e PSD chegassem à posição intermédia de trazer o primeiro-ministro a debate pelo menos uma vez por mês.

“Querem que haja debates, mas que não sejam muitos, por isso é o que mais pode favorecer o populismo, seja de um lado ou de outro. Enquanto o confronto político no debate parlamentar é institucional e tem regras, o que interessa ao populismo é gritar, falar mais alto, e usar a rua para gritar. Por isso, diminuir o papel do Parlamento é um enorme favor que se faz ao populismo”, concluiu Telmo Correia, que apontou baterias a Rui Rio, o que levou a deputada social-democrata, Catarina Rocha Ferreira, a intervir para pedir a defesa da honra.

Segundo o deputado do CDS, até se perceber que o fim dos debates quinzenais seja do interesse do primeiro-ministro, o que não percebe é o que leva o presidente do PSD a aprovar esta medida. “Do ponto de vista do PSD, a única coisa que vejo é, no limite, um enorme frete ao PS, ao primeiro-ministro e ao poder existente, um frete que não compreendo porque é que existe”, disse.

O PCP manifestou-se igualmente contra a alteração do modelo, apesar de admitir “uma certa banalização do debate quinzenal”, enquanto o PAN manifestou oposição a “um fato à medida do bloco central” e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira considerou “uma vergonha que PS e PSD estejam unidos para silenciar e reduzir o debate”.