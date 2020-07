As tensões chinesas com os britânicos estão a subir depois de o Reino Unido ter banido a Huawei e o mesmo pode acontecer com a União Europeia. Como avança o The Wall Street Journal, a China até já está a contemplar retaliações para dificultar os negócios no país da marca finlandesa Nokia e da sueca Ericsson.

Com cada vez mais países a afirmarem que têm reticências quanto ao papel da Huawei em infraestruturas críticas na criação de infraestruturas 5G do país, os chineses querem mostrar que também têm algo a dizer. Assim, as medidas de retaliação da China podem passar por impedir que a Nokia e a Ericsson possam exportar componentes que fabricam no país, disseram fontes do processo ao mesmo jornal.

Num comunicado, a Nokia afirmou sobre esta possível decisão: “Como uma empresa global que opera em várias regiões, estamos atentos ao ambiente geopolítico e aos riscos e oportunidades que nos cria “.

Para já, ainda nada está decidido, contudo o futuro da Huawei na Europa continua incerto. Ainda esta terça-feira, o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, reiterou que a empresa chinesa não está banida do país, como avançou a Reuters. Contudo, ressalvou que França vai sempre “proteger os interesses de segurança nacional”.

Além disso, Le Maire condenou o papel que o Estado chinês tem tido em relação aos Uyghurs, uma minoria étnica muçulmana no país que, alegadamente, está a sofrer um genocídio. É “revoltante e inaceitável”, disse.