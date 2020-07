A agência de notação financeira Fitch Ratings anunciou esta terça-feira que decidiu manter o rating do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) em AAA, o mais elevado dos níveis de avaliação, anunciando também uma Perspetiva de Evolução Estável.

O rating de AAA do BAD é sustentado pelo extraordinário apoio que recebe dos seus acionistas, e é também apoiado pelo rating intrínseco do banco, que foi revisto em baixa de ‘aa’ para ‘aa-‘ para refletir a previsível deterioração na qualidade dos ativos do banco em resultado da crise da Covid-19″, lê-se numa nota da Fitch enviada à Lusa.

A Fitch assume que o aumento de 125% do capital a partir de 2021, decidido na assembleia-geral de outubro do ano passado, será materializado sem problemas, e que “todos os acionistas não regionais farão o seu primeiro pagamento antes de outubro do próximo ano, já que de outra maneira enfrentariam o risco de as suas ações serem invalidadas”.

Na nota que acompanha a explicação da decisão, a Fitch Ratings, detida pelos mesmos donos da consultora Fitch Solutions, diz que as dúvidas sobre a atuação do presidente do banco, levantadas por um conjunto anónimo de trabalhadores e que levou os EUA a pedirem uma avaliação independente da atuação do presidente do banco, Akinwumi Adesina, não deverá ter consequências.

Na opinião da Fitch, a avaliação independente iniciada pelo conselho de governadores sobre o processo e o relatório do Comité de Ética, que exonerou o presidente das alegações de irregularidades, será resolvida brevemente e não vai afetar a trajetória da subscrição de capital por parte dos acionistas”, lê-se no relatório.

A agência de rating assume um aumento dos empréstimos em cerca de 8% ao ano, em média, “o que incorpora um aumento significativo dos desembolsos, especialmente este ano, em que o banco garanta financiamento de emergência aos seus clientes que enfrentam a pandemia de Covid-19”.

O número de mortos em África devido à Covid-19 passou na segunda-feira a barreira dos 15 mil, em mais de 720 mil infetados, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente.